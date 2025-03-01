Mehmet Uçum'un 'Türk vatandaşlığı eşit vatandaşlıktır' açıklamasına MHP'li Feti Yıldız'dan destek

Yayınlanma: 01.03.2025 - 23:37

Güncelleme: 01.03.2025 - 23:38

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında eski bir açıklamasını alıntıladı.

Uçum paylaşımına, "Türk vatandaşlığı eşit vatandaşlıktır. Türk vatandaşlığı isminden vazgeçilemez" notunu düştü.

"SAÇMALAYANLARI İZLİYORUZ"

Uçum'un paylaşımına yanıt veren MHP'li Feti Yıldız ise şunları yazdı:

"Sayın Uçum, bazı kişiler fonksiyonsuz kalınca seri şekilde saçmalamaya başlıyor. Vatandaşlık; birey ile devlet arasındaki hukuki bağı ifade eden bir kavramdır ve siyasal bir aidiyet biçimidir. Saçmalayanları izliyoruz… Not ediyoruz."

Sayın Uçum,

Bazı kişiler fonksiyonsuz kalınca seri şekilde saçmalamaya başlıyor .

Vatandaşlık; birey ile devlet arasındaki hukuki bağı ifade eden bir kavramdır ve siyasal bir aidiyet biçimidir. Saçmalayanları

İzliyoruz … not ediyoruz. — Feti Yıldız (@YildizFeti) March 1, 2025

UÇUM NE DEMİŞTİ?

Uçum, alıntıladığı eski paylaşımında ise şunları yazmıştı:

"Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni aşama adım adım ilerlerken iç ve dış bazı çevrelerin eşit vatandaşlık konusunda ciddi bir ideolojik kampanya yaptığı gözleniyor.

Sanki Türk Vatandaşlığı etnik ya da ırki bir esasa dayanıyormuş gibi çarpıtma yapılıyor. Oysa “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” (Atatürk).

Türk Vatandaşlığı ırki ya da etnik değil Cumhuriyetle kazanılmış; içeriği Cumhuriyet vatandaşlığı olan, eşit vatandaşlığa dayanan ve Devletle kurulan hukuki bağdır. Sonraki vatandaşlıklar da Milli Devletin ve ulusal bilincin temel unsurlarının kabul edilmesi esasına dayandığı için aynı kapsamdadır.

Eşit vatandaşlığın iki belirleyici kriteri vardır:

Birincisi bir devlete hukuken bağlı olan herkesin hiç bir farklılık gözetilmeksizin vatandaş sayılması.

İkincisi vatandaş olanların hepsinin aynı haklara ve ödevlere sahip olması.

Buna göre eşit vatandaşlık etnik ve dinsel kimliğine veya herhangi bir farklılığına bakılmaksızın devlete hukuken bağlı herkesin aynı haklara ve ödevlere sahip vatandaş olmasını ifade eder.

Bizim hukuk sistemimiz Türk Vatandaşlığı’nı etnik, dini ya da ırki bir bağ değil hukuki bağ olarak düzenler. Yani vatandaşlıkta hiç bir farklılık dikkate alınmaz, hukuki bağ tek ve belirleyici ölçüdür. Ayrıca vatandaş olan herkes aynı haklara ve ödevlere sahiptir. Bu nedenle hukuken eşit vatandaşlık konusunda bir sorunumuz yoktur.

Bu yüzden Türkiye’nin Kürtleri cebindeki nüfus cüzdanını gururla taşımak konusunda bir soruna sahip değildir. Kürtlerin bu ülkenin gerçek eşit vatandaşı olduğuna kalpten inanması konusunda da duygusal bir engel yoktur.

Kuşkusuz “eşit vatandaşlık”la ilgili hukuki ve duygusal sorunumuz yok ama bütün “vatandaşlarımız arasında eşitlik” duygusunun pratikte egemen olmasını sağlamak da Devletin en önemli görevidir.

Bu konuda Devletin çok yoğun bir gayret içinde olduğu ortadır. Devlet İnisiyatifine dayanan yeni aşamanın ve Terörsüz Türkiye hedefinin nihai amaçlarından biri de budur.

EŞİT VATANDAŞLIK KAVRAMININ İSTİSMARI!

Hukuken ve duygusal olarak bir sorunumuz yokken bazı çevreler bir eksiklik varmış gibi eşit vatandaşlık konusunu başka bir bağlamda ileri sürüyor.

Bu bağlam Türkler ve Kürtlerin iki ayrı ulus olduğu bu nedenle siyasi olarak iki ayrı vatandaşlık kabul edilmesi gerektiği iddiasına dayanıyor. Bunların da anayasal seviyede eşit olması savunuluyor. Türkiye açısından bölücülük tezi anlamına gelen bu iddiayı bu kadar açıklıkla ifade edenlerin sayısı az.

Çünkü iki ulus varsayımına dayanan eşit vatandaşlık tezi emperyalist dış Kürt sorunu projesinin hedefi olan Türkiye’nin bölünmesine yöneliktir.

Emperyalizmle birlikte hareket ettiklerini kabul etmekten utanmayanlar hariç bu görüşü savunanlar eşit vatandaşlık tezinin manasını söylemekten kasten kaçınıyor. Bir yandan Türkiye’nin bütünlüğü deyip öte yandan “iki ayrı ulusa dayanan eşit vatandaşlık” demek tam bir hiledir. Emperyalist bölünme projesine payandalık yapmaktır.

Bu nedenle açık ya da örtük “iki ulus kurgusuna dayanan eşit vatandaşlık tartışması” asla Türkiye’nin gündemine getirilmemeli, getirme çabası olursa da bu çabalar kesin bir dille reddedilmelidir."