Sahte ve düşük ayarlı altın imal edip kuyumculara satan çeteye operasyon: 28 şüpheli yakalandı
Sahte ve düşük ayarlı altın imal ederek Türkiye genelinde farklı kuyumculara satış yaparak haksız kazanç sağlayan ve kuyumcuları 1 milyon zarara uğratan suç örgütüne İstanbul merkezli toplam 10 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, sahte/düşük ayarlı altın imal ederek Türkiye genelinde farklı kuyumculara satış yaparak haksız kazanç sağladığı anlaşılan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.
İSTANBUL MERKEZLİ 10 İL
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 52 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Bitlis, Tokat, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Gaziantep ve Siirt'te farklı adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
KİMYASAL KARIŞIM KULLANMIŞLAR
Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda şüphelilerin bakır bilezik, kolye, küpe vb. ziynet eşyalarının üzerine çeşitli kimyasal solüsyon, asetik asit ve sodyum karbonat madde kullanarak altın kapladıkları ve işlemden geçirdikleri, bu yolla sahte altın ürettikleri, üretilen sahte altınları da aile görünümlü çiftler üzerinden piyasaya sürdükleri tespit edildi.
Şüphelilerin bu yöntemle kuyumcuları 1 milyon zarara uğrattıkları ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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