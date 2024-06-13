Sahte vücut geliştirme ilacı üretimi yapan 4 kişi yakalandı
İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte vücut geliştirme ilacı üretip sattıkları iddia edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vücut geliştirme, kilo alma ve kilo verme ilaçlarının ham maddesini kullanarak sağlıksız koşullarda üretim yapan ve bilinen markaların şişe, kutu ve ambalajlarına koyarak satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Konak, Buca, Karabağlar ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 44 bin 310 sahte vücut geliştirme ilacı, 2 kilo 660 gram toz hammadde, 13 bin 545 paketleme malzemesi, 1290 farklı boyutlarda şişeli ilaç, 1,75 litre sıvı hammadde, 10 imalat malzemesi ile 1 kompresör ele geçirildi.
Üretilen ilaçların birçok ildeki spor salonlarına, vücut geliştirme sporcularına ve amatör olarak spor yapanlara kargoyla gönderildiği belirlendi.
Ekiplerce O.A, S.A, A.K. ve H.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
Hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen H.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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