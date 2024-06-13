Raporlu ilaçlar için yeni gelişme: Bakan Işıkhan duyurdu

SGK, raporlu hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısı 1.858'e çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hangi ilaçların bu kapsama girdiğini bilgisinin SGK tarafından SMS ile bildirileceğinin bilgisini verdi.

AA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:37
Raporlu ilaçlar için yeni gelişme: Bakan Işıkhan duyurdu
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Raporlu ilaç yazdıran hastalar için yeni dönem başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardıklarını ve hangi ilaçların bu kapsamda olduğuna ilişkin yurttaşlara  bilgilendirme mesajları göndereceklerini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun vatandaşlarımıza atacağı SMS'ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğiz."

Bu kapsama giren ilaçlara, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.


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