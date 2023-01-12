Sahte zannedilen para hatalı baskı çıktı
Mersin'de bir kişi müşteriden gelen parayı sahte sahte zannetti. Banka görevlilerinin yaptığı incelemede paranın sahte değil hatalı baskı olduğu ortaya çıktı.
Mersin'in Tarsus ilçesi Yeni Ömerli Mahallesi Langen Bulvarı üzerinde elektrik - elektronik tamirciliği yapan Ramazan Öztürk , müşterisinden aldığı 200 TL'lik bir banknottan şüphelendi.
Öztürk, parayı bankaya götürdüğünde, banka yetkiliklerinin incelemesinden sonra paranın hatalı basım olduğunu öğrendi.
Yaşadığı olayla ilgili bilgi veren Ramazan Öztürk, “Bir müşterimden aldığımı tahmin ettiğim paradan şüphelendim. Elimdeki 200 TL’lik banknotu bankaya götürdüm. Sahte olup olmadığını sorduk. Banka yetkilileri paranın sahte değil, hatalı olduğunu söyledi. Hatalı para koleksiyonu olan kişilerin ilgisini çekti” dedi.
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