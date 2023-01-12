En çok para harcanan ve indirilen uygulamalar açıklandı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 11:05

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 11:05

Mobil uygulamalar ve oyunlar tarafında her geçen gün pazar genişliyor. İlginin de artmasıyla harcamalar da yükseliyor. Data.ai tarafından yapılan bir araştırmanın raporunda, 2022 yılında en çok harcama yapılan mobil uygulamalar ve indirme rakamlarına yer verildi. Buna göre 2021 yılıyla kıyaslandığında 2022'de mobil uygulamalara harcanan para yüzde 2 oranında düştü.

EN ÇOK HARCAMA YAPILAN UYGULAMALAR

2022 yılı boyunca yapılan harcamalar ise 167 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uygulamalar ve oyunlar arasındaki harcama farkı ise aboneliklerle kapanıyor. Geçen yıllara kadar oyunlar, uygulamalara kıyasla çok daha fazla gelir getiriyordu. Ancak bu yıl dengelenmeye başladı. Bunun nedeni mobil uygulamalardaki abonelik sistemlerinin artması. Haliyle ücret ödenerek ulaşılacak pek çok avantaj kullanıcıları ücretli abonelik almaya itmeye başladı.

2022'de oyunlara yapılan harcamalar önceki yıllara kıyasla düştü ancak 110 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklanan listeye göre oyunlar hariç en çok harcalama yapılan mobil uygulamalar şu şekilde:

TikTok YouTube Tinder Disney Plus HBO Max Google One piccoma Bumble App Tencent Video iQIYI

En çok para harcanan mobil oyunların listesi:

Honor of Kings Genshin Impact Candy Crush Saga ROBLOX Game For Peace Coin Maskter Pokémon GO Uma Musume Pretty Derby Three Kingdoms Tactics Lineage W

En fazla indirilen mobil uygulamalar: Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp Messenger ve Snapchat olurken, en fazla indirilen oyunlar da şunlar oldu: Subway Surfers, Free Fire, Ludo King, Stumble Guys, Candy Crush Saga ve ROBLOX.