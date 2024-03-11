Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:38

Güncelleme: 11.03.2024 - 10:38

Ramazan sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan pide hem iftar hem de sahur sofralarında yer alır. Gece sahura kalkan, ekmek ya da pide almak isteyenler fırınların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Sahurda fırınlar açık mı? Fırınlar saat kaça kadar açık?

SAHURDA FIRINLAR AÇIK MI?

Birçok fırın, Ramazan ayında sahurda da açık olacak. Bu sebeple gece fırından pide ve ekmek almak isteyenler ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilirler.

RAMAZAN PİDESİ FİYATI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacağını söyledi. Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacak.