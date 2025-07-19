Şaibeli LGS’ye dair MEB’in savunmalarına CHP’li Özçağdaş'tan “iddia ve gerçekler” çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin kamuoyunda tartışılan şaibe iddialarına ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu iddialara verdiği yanıtları sert ifadelerle eleştirdi.

“İddia ve gerçekler” başlığıyla açıklama yapan Özçağdaş, LGS sorularının sınav sırasında sızdırıldığı yönündeki ilk iddiaya ilişkin MEB’in cevabını şu sözlerle değerlendirdi:

“İddia: 2025 LGS kapsamındaki sorular çalındı ve Whatsapp’ta paylaşıldı. Gerçekler: Bakanlık iddiayı yalanladığını düşünerek yaptığı paylaşımda iddiayı doğruluyor! Öyle ki; ‘Yapılan soruşturmada görselleri paylaşan kişilerin LGS sınavında görevli öğretmenler olduğu belirlenmiş, öğretmenler hızla görevden uzaklaştırılmış, ilgili kişiler hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş ve sonra tutuklama kararı çıkmış' diyorlar! Kişiler tutuklanmış ama sınavda güvenlik ihlali yokmuş!”

İkinci iddia, Bursa’daki bir İmam Hatip Ortaokulu’nda 36 öğrencinin tam puan aldığı yönündeydi. Özçağdaş bu konuda da bakanlığın siyasi manipülasyon yaptığını söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak sürecin en başından bu yana, ne İmam Hatip okullarıyla ne başka okul türleriyle ne de 719 çocuğumuz üzerinden tek bir olumsuz söylemde bulunmadım.”

Üçüncü iddiaya dair Özçağdaş, bakanlığın doğruluğu teyit edilmemiş bir sosyal medya içeriğini esas alarak uzun uzun yanıt vermesini eleştirdi:

“İddia 3: ‘2025 LGS kapsamındaki merkezî sınavda sonucunda Diyarbakır’da 300 birinci çıktı.’ Gerçek: Bakanlık, kimin paylaştığı belli olmayan bir içeriği ciddiye alıp, sayfalarca cevap vererek, gerçekleri çarpıtmaya çalışıyor.Kimin paylaştığı belli olmayan bir iddiaya bu kadar ciddiyetle cevap vermek, MEB’in ciddiyetini sorgulatıyor. Gerçekleri çarpıtma çabası, şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışının göstergesidir.”

719 öğrencinin birinci olduğu, bazılarının belli illerde yoğunlaştığı iddiasına da değinen Özçağdaş, bu durumu eleştiren Muharrem İnce’nin sözlerine atıf yaptı:

“Sayın İnce, "MEB'in yaptığı LGS'den pis kokular geliyor" diyor. Evet, çünkü sınav kitapçıkları sınav bitmeden ortalıkta gezmişti! İnce, "Rekor sayıda birinci çıkmış." diyor. Bu bir tespit ve doğru, LGS tarihinin en yüksek birinci sayısı bu yıl çıktı!”

Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nı sınav güvenliği konusunda şeffaf davranmaya ve kamuoyunu ikna edici, çelişkisiz açıklamalar yapmaya davet ederken, “Özel Okullarda Birinci Sayısının Geçen Yıla Göre Çok Fazla Olduğu” iddiasına ilişkin de “Resmi okullarda okuyan 895 bin 722 ortaokul öğrencimizden 308, özel okulda okuyan 67 bin 419 öğrencimizden 411 kişi birinci çıkmış. Bu bir nitelik sorunu değil midir?” dedi.