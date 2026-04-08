Said Bey Sitesi davasının karar duruşması 10 Nisan'da: CHP'li isimlerden 'adil karar' çağrısı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan Said Bey Sitesi'nin, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucunda 46 kişi yaşamını yitirdi.

Önce yapı sahibi ve müteahhit Hasan Çam, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yiğit ile şantiye şefleri Halil İbrahim Us ve Murat Kaş hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", binanın yapım tarihinde Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olan Arzu Özaydın ile Müdür Yardımcısı Serap Binici hakkında ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı ve her iki dosya daha sonra birleştirildi.

İddia makamı, esasa ilişkin mütalaasında tüm sanıkların "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanmasını talep etti. 10 Nisan'da saat 10.00'da Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.

"DEPREM AİLELERİNİN VE YAKINLARININ TALEBİ, SANIKLARIN 'OLASI KAST' İLE YARGILANMASIDIR"

Duruşma öncesi açıklama yapan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "10 Nisan günü Kahramanmaraş Adliyesi'nde önemli bir dava var. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Said Bey Sitesi'ne ilişkin dava görülecek. İsteğimiz, yargının bağımsız olması ve adaletin tecelli etmesidir. Adil bir karar çıkmasını istiyoruz. 'Olası kast' ile ilgili olarak mahkemenin bunu mutlaka dikkate alması gerektiğini düşünüyoruz. Depremde on binlerce insanımız yaşamını yitirdi. Yok mu bunun bir sebebi? Yok mu bunun sorumlusu, suçlusu? İşte bu mahkemeler, önümüzdeki yıllarda, yüzyıllarda daha sağlam yapıların yapılması için alınacak kararlarla etkili olacaklar. 10 Nisan günü yargının vereceği kararı bekliyoruz" diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise "Bu davayı hep birlikte takip edeceğiz. Deprem ailelerinin ve yakınlarının talebi, sanıkların 'olası kast' ile yargılanmasıdır. Taraflar için adil, eşit ve hesap verebilir, herkes için hakkaniyetli bir karar duruşması olmasını bekliyoruz. Biz, deprem ailelerinin yanında bu dayanışmayı göstererek onlarla birlikte bu duruşmayı izleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.