Saint-Gobain Türkiye, ISO 500 listelerinde 4 şirketiyle yer aldı

Fransa merkezli yapı malzemeleri üreticisi Saint-Gobain Grubu’nun Türkiye’deki ortaklıkları arasında yer alan Dalsan, İzocam ve Saint-Gobain Weber, ISO 500 listesine girdi. Saint-Gobain’in Türkiye’deki markalarından Chryso ise ISO İkinci 500 listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, ISO 500 ve ISO İkinci 500 listelerinde dört markayla yer almanın, Saint-Gobain’in Türkiye’deki üretim faaliyetleri, yatırımları ve sanayi alanındaki konumunu gösterdiği belirtildi.

Türkiye genelinde 22 üretim tesisi ve 2 bin 200’ün üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren Saint-Gobain Türkiye, yapı sektörüne yönelik çözümler sunuyor. Şirket, sürdürülebilir ve hafif yapı çözümleriyle hem yerel pazarda hem de çevre ülkelerde faaliyetlerini sürdürüyor.

Son beş yılda 230 milyon avronun üzerinde yatırım gerçekleştiren Saint-Gobain Türkiye’nin üretim kapasitesini artırdığı, üretim hatlarını modernize ettiği ve sürdürülebilir üretim teknolojilerine yönelik yatırımlarını güçlendirdiği kaydedildi.

“TÜRK YAPI SEKTÖRÜNE KATTIĞIMIZ DEĞERİN GÖSTERGESİ”

Saint-Gobain Türkiye CEO’su Murat Savcı, ISO 500 listesinde üç şirketle yer almalarının sanayi gücü ve sürdürülebilir büyüme vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

“ISO 500 listesinde İzocam, Dalsan ve Saint-Gobain Weber olarak üç şirketimizle yer almak, Saint-Gobain Türkiye’nin sanayi gücünü ve sürdürülebilir büyüme vizyonunu net biçimde ortaya koyuyor. Saint-Gobain Weber’in listeye ilk girişi, İzocam ve Dalsan’ın güçlü performansları, bizim için yalnızca finansal bir başarı değil; aynı zamanda Türk yapı sektörüne kattığımız değerin somut bir göstergesidir. Bu başarı, çalışanlarımızın özverisi, müşterilerimizin güveni ve sürdürülebilir çözümler geliştirme kararlılığımız sayesinde mümkün oldu. Chryso’nun ISO İkinci 500 listesinde yer alması ise Saint-Gobain’in Türkiye’de yarattığı değerin ve çeşitlendirilmiş portföyünün gücünü ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızı artırarak hem Türkiye’de hem de bölgesel pazarlarda liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz.”

SAİNT-GOBAİN HAKKINDA

Sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümleri alanında faaliyet gösteren Saint-Gobain, inşaat ve endüstriyel pazarlara yönelik malzeme ve hizmetler tasarlıyor, üretiyor ve dağıtıyor. Kamu ve özel binaların yenilenmesi, hafif yapıların yaygınlaşması, inşaat ve sanayide karbon salımının azaltılması amacıyla çözümler geliştiren grup, 2025 yılında kuruluşunun 360. yılını kutluyor.