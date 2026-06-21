Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Sabahattin Yalkın, yaşamını yitirdi. 92 yaşındaki Yalkın’ın çeşitli sağlık sorunları vardı.

ŞİİRE LİSE YILLARINDA BAŞLADI

1934 yılında Hatay-Antakya’da doğan Yalkın, ilk ve ortaöğrenimini burada, yükseköğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nde tamamladı. Şiire lise yıllarında ilgi duydu. Bu dönemde yazdıkları yerel gazetelerde, daha sonra Yelken, Yeditepe, Türk Dili, Dost, İmece gibi dergilerde; Topaloğlu soyadı ile yayımlandı. Şiirlerini ilk kez Akdeniz Delisi adıyla 1988 yılında topladı. 1992 yılında Güney Güneşi (Hatay Şiirleri) ve Bütün Yüzlerim Anadolu, 1994’te Aşkdeniz, 1995 yılında Çocuk Deliceleri (1994 Çankaya Belediyesi ve Damar Dergisi Çocuk Şiirleri Dalında Birincilik Ödülü), 1996 yılında Beni Yasaklama, 1998’de Sabahı Düşünmek adlı şiir kitapları yayımlandı. Daha sonra da çalışmalarını sürdürdü.

CENAZESİ YARIN

Sabahattin Yalkın, yarın öğle namazının ardından, İstanbul Üsküdar’da bulunan Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek.