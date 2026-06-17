Şair Şükrü Erbaş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na: ‘Ben şiiri bırakayım, sen de siyaseti…’

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan tartışmalar sürerken, şair Şükrü Erbaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi. Daha önce de Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na dönüşünü eleştiren Erbaş, kaleme aldığı yeni yazısında sert ifadeler kullandı.

BirGün gazetesinde yayımlanan "Bay Kemal'e bir nafile yazı daha… Ben şiiri bırakayım sen de siyaseti, ne dersin?" başlıklı yazısında Erbaş, Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki son adımlarına tepki gösteren Erbaş, "Haydi intihar etmeyelim ama ben şiiri bırakayım, sen de siyaseti, ne dersin?" ifadelerini kullandı.

Şükrü Erbaş'ın BirGün gazetesindeki "Bay Kemal'e bir nafile yazı daha… Ben şiiri bırakayım sen de siyaseti, ne dersin?" başlıklı yazısından bazı kesitler şu şekildedir:

“Seni sevmeyenler bile utanmaya başladı; bomboş bir binaya girip çıkıyorsun, bu nasıl bir haz, nasıl bir ‘yüce’ görev! Partiyi sonunda gerçekten ‘CE-HA-PE’ yaptın! Ey değer bilmez narsist! Bunca küçük adam seni neden bu kadar seviyor? Masum uykun kaldı mı kötü insanların sevinci? Çiçek Pasajı’nda bir meyhanenin duvarına çerçeveletip asmışlardı: “Çan, içi boş olduğu için çok ses çıkarır.” Çevrendeki siyaset süprüntülerine bir bakar mısın? Ne kutsal bir görevin var: Yüz yıllık bir cumhuriyeti, kör-topal da gitse bir demokrasiyi yıkmak sana nasip oluyor, ha gayret! Cenazeni kaldıracak birkaç iyi insan kalsın hayatında. Hiçbir ölü yürüyerek girmiyor mezara! Senin büyük görevlerin yanında sırası değil ya Kürtler, öğrenciler, emekliler, işsizler, kadınlar, eğitim, sağlık, kültür-sanat, adalet… açlık… bir cümlen var mı? Cemal Süreya -ki ne yazık hemşerindi senin- Turgut Özal’a yazmıştı: Ülkemizi sizden, Sizi de kendi özel sıkıntılarınızdan Kurtarmak için Arkadaşım Muzaffer Buyrukçu’yla Bir önerimiz var: İntihar etmelisiniz! Ben ve Buyrukçu bu konuda Dostça omuz veriyoruz size. Gelin, halkın önünde, Üçümüz birlikte intihar edelim. Yer: Kadıköy eski iskelesinin önü, Günü ve saatini siz saptayın. Ülkemiz sizden kurtulsun, Biz de işe yaramış olalım. Haydi intihar etmeyelim ama ben şiiri bırakayım, sen de siyaseti, ne dersin?”