Saitbey Sitesi Davası'nda 5'inci duruşma görüldü: 'Süre uzadıkça adalete inancımız azalıyor'

Yayınlanma: 27.09.2024 - 19:49

Güncelleme: 27.09.2024 - 19:51

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yapılmasına karşın depremde 44 kişiye mezar olan Saitbey Sitesi'nin davasında beşinci duruşma bugün Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

1'i tutuklu 6 sanığı hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen davanın beşinci duruşmasında tanık, müşteki, müşteki avukatları, sanıklar ve sanık avukatları dinlendi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen yapı denetim firmasının sahibi ve apartmanın mimari projesini çizen Z.B.K., firmanın resmi sahibi olmadığını iddia ederken müşteki ve müşteki avukatlarının birçok sorusunu yanıtsız bıraktı.

RAPORA KARŞIN REDDETTİ

Öte yandan Adli Tıp Kurumu, ruhsatta bulunan imzaların şantiye şefi M.K.'ye ait olduğunu tespit etti. Önceki duruşmalarda imzaların kendisine ait olduğunu reddeden M.K., rapora karşın imzaları yine reddetti.

İkinci bilirkişi raporuna ilişkin konuşan tutuklu sanık müteahhit H.Ç.'nin avukatı ise "Bu rapor başka bir sanık tarafından baskıyla hazırlatıldı" iddiasında bulundu.

Yaklaşık 5 saat süren duruşma sonrasında mahkeme, M.K.'nin tutuklanma talebini reddederken iki bilirkişi raporu arasındaki çelişkileri gerekçe göstererek yeni bilirkişi raporu istenmesine karar verdi.

Binada eşini ve çocuğunu kaybeden kayıp yakını Nevres Akkaya, duruşma sonrası Cumhuriyet'e konuştu. "Süreç uzadıkça adalete olan güvenimiz azalıyor" diyen Akkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"BİZ DE ADALET İSTİYORUZ"

"Önceki duruşmada heyet, raporlar doğrultusunda yargılamanın olası kasttan yapılması için ek savunma isteyebileceğini belirtmişti. Beklentimiz bu yöndeydi ama olmadı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora karşın şantiye şefi M.K. hakkındaki tutuklama talebimiz reddedildi. Sanık olması gereken yapı denetim firması yetkilisi tanık olarak dinlendi ve birçok soruya yanıt veremedi. Bugün Hasan Alpargün davasında mahkeme adil bir karar verdi. Biz de adil ve seri yargılama istiyoruz."

Davada 6. duruşma, 17 Ocak 2024 Cuma günü görülecek.