Saitbey Sitesi Davası'nda kamu personeli hakim karşısında: Sorular var yanıtlar yok

Yayınlanma: 09.03.2025 - 15:54

Güncelleme: 09.03.2025 - 15:54

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılmasına karşın depremde saniyeler içerisinde yıkılan Kahramanmaraş’taki Saitbey Sitesi Davasında yargılama süreci devam ediyor.

Biri tutuklu 6 sanık hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 5 ay'a kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Davada altıncı duruşma geride kalırken, soruşturma izni verilen kamu personelinden "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan Dulkadiroğlu Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdürü A. Ö. ile İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı S. B., ilk kez hakim karşısına çıktı.

TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Mahkemede sanıklar kendilerini "Evraklar belli aşamalardan geçer, bize gelir, en son imzayı biz atarız" sözleri ile savundu.

Öte yandan kendilerine yöneltilen "Belediyeye 400 metre uzaklıkta kaçak yapı yükselmesine nasıl müdahale etmediniz?”, “Nisan ayında başlayan inşaata haziran ayında nasıl ruhsat verdiniz?" gibi soruları ise yanıtsız bıraktılar.

Mahkeme davaların birleştirilmesi kararı verirken kayıp yakını avukatlarının tutuklu yargılama talebi ise reddedildi. Duruşmaya 2 Mayıs’ta devam edilecek.

“SORULARIMIZI GEÇİŞTİRDİLER”

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan Nevres Akkaya, “İki sanık da yalnızca imza attıklarını ve başka bir ayrıntı bilmediklerini söylüyorlar. Şantiye şefi ruhsata imza atmadığını iddia ediyor. Bu doğruysa bile sorumlusu kim? Bu sanıklar. Aynı yanıt ile tüm sorularımızı geçiştirdiler” dedi. Sitede ailesini kaybeden Tuba Erdemoğlu ise şunları söyledi: “Bunların görevleri oturdukları yerden üstten kaldırıp alttan imza atmakmış. Yıkılan sitenin nerede olduğunu bile bilmiyorlar. Bilselerdi belediyeye kuş bakışı 400 metre uzaklıkta olduğunu, ana cadde üzerinde kaçak bir yapının yükselişine nasıl göz yumduklarını bilirlerdi. En iyi ihtimalle attığı imzanın yükümlülüğünü bilmiyorlar.”