Saitbey Sitesi’nde yeni ayrıntı: Temelden itibaren her şey görmezden gelinmiş

Yayınlanma: 18.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2024 - 04:00

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan binada yapı ruhsatı onayı alınmadan birçok işleme başlandığı belirlendi. Binaya ilişkin çalışmalarda bulunan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, sitenin yapı ruhsat onay tarihi 13 Haziran 2016 olduğu halde Google Earht üzerinden çalışmaların çok daha önce başladığını tespit etti. Aynı ruhsatta temelde beton dökümü yapılmadan önce gerçekleştirilmesi gereken “temel üstü vizesi”nin yapılma tarihinin 14 Temmuz 2016 olduğuna değinen oda yetkilileri, bu işlemin de belirtilen tarihten önce yapıldığını söyledi.

Gelişmeleri gazetemize değerlendiren İMO Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Onur Özergene, “Kamuya açık olarak yayınlanan Google Earth uydu görüntüleri incelendiğinde de bütün projelerin altlığı olacak olan mimari proje dahi onaylanmadan kazı ve temel çalışmalarına başlandığı taşıyıcı sistemin belirleneceği ve deprem açısından en önemli altlık olan statik proje onaylanmadan kat çıkıldığı görülmektedir” dedi.

‘Formalite ruhsat’

Özergene sözlerine şöyle devam etti: “Bir yapının imalatına başlanması için yapı ruhsatının düzenlenmesi gereklidir. Yapı ruhsatının oluşturulabilmesi ve onayı için de birçok parçanın bir araya gelmesi ve incelenmesi gerekmektedir. Bu yapının ruhsat onay tarihi 13 Haziran 2016’dır. Ruhsat onaylanmadan inşaata başlanamaz, bu yapıda maalesef bu kurala uyulmadığını görmekteyiz.

Binanın taşıyıcı siteminin tasarlandığı statik proje onay tarihi 24 Mayıs 2016 ve ruhsat onay tarihi 13 Haziran 2016 olmasına rağmen yapıda bu süreçler beklenmeden birçok imalatın yapıldığı tespit edilebilmektedir. Aslında bu da bize ruhsatın bir formalite olarak görüldüğünü göstermektedir. Bu durumda atılan imzaların hiçbir anlam ifade etmediği net olarak gözükmektedir.

‘Benzer kuralsızlıklar’

Özetle bu durumda gördüğümüz şey işin temelinden itibaren her şey görmezden gelinmiştir. Bırakın ruhsatı projeye dahi ihtiyaç duyulmadan ve idarelerin aylarca görmezden geldiği bu yapı 6 Şubat depreminde 43 kişiye mezar oldu. Maalesef ülkemizde birçok yerde bazen ahbap-çavuş, bazen siyasi bazen de çıkar ilişkileri çerçevesinde bu ve benzer kuralsızlıklar yaşanıyor. Bu sadece bizim tespit edebildiğimiz bir örnek ancak bu gibi durumlar için idarelerinde hukukun minderine çekilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.”

Öte yandan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, bugün konuya ilişkin bir basın açıklaması yapacak.