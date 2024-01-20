Saitbey davası: 'Şantiye var şefi yok!'

Yayınlanma: 20.01.2024 - 00:12

Güncelleme: 20.01.2024 - 00:12

Tutuklu yargılanan şantiye şefi Halil İbrahim Us, kendisine yöneltilen soru üzerine “Binanın yüzde 80’inine yakınını şantiye şefi Murat Kaş’ın yaptığını, kendisinin devraldığı katın ise yıkıma etkisinin olmadığını” söyledi. Murat Kaş ise bu iddiaları “Ben bu binada şeflik yapmadım” sözleriyle reddetti.

Yıkılan binada annesini, babasını, kardeşini ve dedesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, duruşma sonrası gazetemize konuştu. “Sanıkların hepsi suçu birbirine atıyor, ortada şantiye var, bina var ama ne şantiye şefi var ne de sorumlu var” diyen Erdemoğlu, “Tanıklar, sanıkları korumak için yalan söylüyor. Konuştukları doğrular değil, kendilerine ezberletilen yalanlar” dedi.