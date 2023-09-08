Sakalsız erkekten 'tahrik olanlar' yeniden gündem oldu: 'Allah muhafaza bir sürü düşünceye girersin...'

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:07

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:10

‘Saklı Gerçekler’ adlı programda konuşulan sakallı erkek konusu, 5 yıl ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada yeniden yayılan videoda, 2017 yılında yayınlanan bir programda Saffet Umul ve Murat Bayaral’ın sakalsız erkek yorumları yer aldı.

"ALLAH MUHAFAZA BİR SÜRÜ DÜŞÜNCEYE GİRERSİN..."

Murat Bayaral’ın "Hanımı izin vermediği için tıraş olması caiz mi?" sorusunu Saffet Umul, "Erkeğin sakal bırakması için hanımından müsaade almasına gerek yok. Erkek sakal bırakmakla memurdur. Erkek, kadından ayrılmak için sakal bırakmalıdır zaten. Kadından ayıran iki uzvundan biri sakaldır zaten. İleride bir adam gördünüz, uzun saçlı, zaten şimdi kadınımız da erkeğimiz de aynı giyiniyor. Şimdi, bir bakıyorsun uzun saçlı, sakalı da yok. Şimdi yakınına gelene kadar onu kadın zannedersin. Allah muhafaza bir sürü düşünceye de girersin. Ne gerek var insanları meşgul ediyorsun" şeklinde yanıtlıyor.

Fatih Medreseleri'ne ait FM TV'de yayınlanan "Saklı Gerçekler" adlı programda kaydedilen görüntüler 2017 yılına ait.

Programın ‘sakalını kesen erkeklerin diğer erkekleri tahrik edebileceği’ ileri sürülen bölümü sosyal medyada yeniden gündem olarak yoğun tepki topladı.