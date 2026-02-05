Sakarya'da cezaevinde yangın: Başsavcılıktan açıklama geldi!

Hendek ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde bulunan Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda dün akşam saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İl AFAD Merkezi’ne yapılan ihbarda, cezaevi yerleşkesinde yangın çıktığı bildirildi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının lokal bir alanda çıktığı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığı belirtildi.

11 HÜKÜMLÜ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olay sırasında hükümlülerin güvenli bölgeye alınarak tahliye edildiği bildirildi. Yangının, ekiplerin müdahalesiyle saat 22.45 itibarıyla tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları ve duman tahliyesi gerçekleştirildi. Yangında dumandan hafif etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Hükümlülerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Yangınla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu depo bölümünde 4 Şubat 2026 günü saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına seri şekilde kurum görevlileri ile itfaiye ekipleri tarafından gereken müdahale yapılmış ve yangın kontrol altına alınmıştır. Olayda dumandan hafif şekilde etkilenen 11 hükümlü sağlık kontrolleri amacıyla tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen olayda hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır. Yaşanan olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmalarımız bütün yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."