Sakarya'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu!

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan evinde tek başına yaşayan emekli öğretmen Fatma Kamuran Aldinç'e (75) tanıdıkları ulaşılamadı.

Tek katlı evin mutfak ışığının yandığının görülmesi üzerine pencereden bakanlar yaşlı kadının yerde hareketsiz yattığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fatma Kamuran Aldinç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni, Sapanca Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Fatma Kamuran Aldinç'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.