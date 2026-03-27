Sakarya'da faciadan dönüldü... Karşı şeride geçen tanker, 2 otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'da faciadan dönüldü... Karşı şeride geçen tanker, 2 otomobille çarpıştı: 3 yaralı

27.03.2026 16:49:00
DHA
Sakarya'da faciadan dönüldü... Karşı şeride geçen tanker, 2 otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, karşı şeride geçen tanker, 2 otomobille kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün, D140 Adapazarı-Nallıhan-Ankara kara yolunun Akyazı ilçesi Reşadiye mevkisinde meydana geldi.

Soda taşınan tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek 2 otomobille kafa kafaya çarpıştı. Başka bir otomobilin sürücüsü ise durumu fark edip tali yola saparak kazadan son anda kurtuldu. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

