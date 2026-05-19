Sakarya'da iki grup arasında silahlı çatışma: Yaralılar var

19.05.2026 10:01:00
İHA
Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Karaçalılık Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada, taraflar silahlarla birbirlerine ateş etmeye başladı.

Kurşunların hedefi olan E.A., K.T.D., H.K.Y., B.Y., R.Y. ve A.M. adlı şahıslar yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanenin acil bölümünde zaman zaman gerginlik yaşanırken, polis ve jandarma ekipleri çıkan tartışmalara müdahalede bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #sakarya #silahlı kavga #yaralı #Silahlı çatışma

