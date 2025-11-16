Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ankara Caddesi Karasu Adliyesi mevkiinde meydana gelen kazada sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 81 ADS 611 plakalı Fiat marka ve 54 PD 984 plakalı Toyota marka iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fiat marka otomobil, yön tabelalarına çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.