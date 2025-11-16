Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.11.2025 16:30:00
İHA
Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yön tabelalarına çarptı; olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ankara Caddesi Karasu Adliyesi mevkiinde meydana gelen kazada sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 81 ADS 611 plakalı Fiat marka ve 54 PD 984 plakalı Toyota marka iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fiat marka otomobil, yön tabelalarına çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza