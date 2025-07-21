Sakarya'da orman yangını sürüyor: Müdahale yeniden başladı!

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Sakarya’nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve ardından rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ilişkin, “Ormanın Kahramanları ferahlatan haberi vermek için havadan ve karadan durmaksızın mücadele halinde” açıklamalarında bulundu.

Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sakarya Geyve'de orman dışı alanda başlayan yangını bir an evvel kontrol altına alabilmek için gece boyunca sürdürdüğümüz müdahelemiz, yeni günle birlikte devam ediyor. Ormanın Kahramanları ferahlatan haberi vermek için havadan ve karadan durmaksızın mücadele halinde” ifadelerine yer verdi.