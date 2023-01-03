Sakarya mobilyacılar çarşısında korkutan yangın!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

AA
03 Ocak 2023 Salı, 13:36
Sakarya mobilyacılar çarşısında korkutan yangın!
Abone Ol google-news

Sakarya'nın İstiklal Caddesi'nde bulunan Asem Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir işyerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Bölgede patlama sesleri duyulurken, çevreyi yoğun duman kapladı.

İtfaiye ekipleri merdivenli araçla müdahale ettikleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Öte yandan işyeri çalışanları ve çevredekilerin, dükkandaki bazı eşyaları dışarı çıkardığı görüldü.


sakarya Yangın Mobilya

En Çok Okunan Haberler