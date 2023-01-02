Son Dakika... Boğaziçi Üniversitesi'nde korkutan yangın

02 Ocak 2023 Pazartesi, 17:12

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde bulunan ve tarih müzesi olarak kullanılan 3 katlı ahşap Kültürel Miras Müze Binası'nda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Elektrik panolarında çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı, binada hasar meydana geldiği öğrenildi.

72 GÜN SONRA İKİNCİ YANGIN

22 Ekim tarihinde aynı yerde yangın çıkmış ve itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.



İtfaiye ve polisin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.