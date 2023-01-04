Uzmanı uyardı: 'Gençlerde sanal kumar bağımlılığı arttı'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 07:00

21'inci yüzyılın insanoğlunun yaşamını sıkıntıya sokan birçok olumsuz gelişmeye neden olan bağımlılıkların çeşit ve oran olarak artışının yaşandığı bir çağ olduğunun altını çizen Psikiyatri Uzmanı Dr. Cengiz Soylu, uyarılarda bulundu.

İçinde bulunulan yüzyılı ‘bağımlılık yüzyılı’ olarak niteleyen Soylu, bu çağda internet ve cep telefonu kullanımının artışına bağlı yaygınlığı en çok artan bağımlılığın 'sanal kumar bağımlılığı' olduğunu ifade etti.

İNTERNET BAĞIMLILIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Kumar oyunlarına ilgi gösterme ve oynamanın tarih boyunca oldukça yaygın bir davranış olduğunu, yıllar içinde oynanan oyunların türünün değiştiğini; yasadışı ve sanal kumarhanelerin varlığıyla da kumara ulaşımın kolaylaştığının aktaran Dr. Soylu, "Son yıllarda kumar oynama, sanal ortamlarda ve bu ortamı sık kullanan özellikle gençler arasında korkunç bir hızla yayılmaktadır. Günümüzde özellikle internet aracılığı ile kolayca ulaşılan spor bahis oyunları giderek daha çok ilgi çekmektedir. İnternet üzerinden bu bahisleri oynama, takip etme ve para yatırma/çekme işlemlerinin çok kolay bir şekilde yapılabilmesi, bağımlılık riskini de artırmıştır" diye konuştu.

40-50 YAŞLARINDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yetişkinler arasındaki kumar oynama bozukluğu yaygınlığının ortalama yüzde 3 oranında görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Cengiz Soylu, bu sorun 40-50 yaş arasında erkeklerde daha sık görülse de yaş ortalamasının giderek genç yaşlara doğru indiğine dikkat çekti.

DÜNYADA 350 MİLYON KİŞİ BAĞIMLI

Kumar bağımlığındaki yaygınlık yaşının giderek genç yaşlara doğru indiğinin altını çizen Uzm. Dr. Cengiz Soylu, “İngiltere Kumar Komisyonu tarafından 2021 yılında yayımlanan araştırma sonuçları kumar oynama bozukluğu açısından çocuk ve gençlerin önemli risk altında olduğunu ortaya koydu. Araştırmalara göre, dünyada yılda yaklaşık 350 milyon kişi problemli kumar oynama davranışı sergilemektedir. Böylesine ciddi bir sağlık sorununa karşın vakaların ancak yüzde 10’u tedavi için bir sağlık kurumuna başvurmakta ve çok az bir kısmı da tedavilerini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

Soylu, kişileri kumar oynamaya yönelten sebeplerin arkasında heyecan arama, eğlenme, aksiyon arayışında olma, istenmeyen duygu ve düşüncelerden kaçma, sosyalleşme ihtiyacı gibi birçok sebep olduğunu belirtti.

KUMAR BAĞIMLILIĞI BİR HASTALIKTIR

Psikiyatri Uzmanı Soylu, patolojik kumar bağımlılığının, kişinin biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörler gibi çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan içsel gerginliğini bastırmak veya kurtulmak için kumar oynama dürtüsüne engel olamama durumu olduğunu, yani bir ruhsal hastalık olduğunu söyledi.