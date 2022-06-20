Sakarya Valiliği’nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Sakarya Valiliği beklenen kuvvetli sağanak yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce paylaşılan veriler neticesinde Sakarya Valiliği beklenen kuvvetli sağanak yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği konusunda uyardı.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Meteoroloji verilerine göre; ilimizde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
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