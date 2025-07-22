Sakarya yangını Bilecik'e sıçradı: Alev hortumu oluştu!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına 13 helikopter, 8 uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle de karadan müdahale edildi.

Alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sıçradı. Yaklaşık 1500 hektar alanda etkili olan yangın nedeniyle Sakarya’da 2 mahalle boşaltıldı. Taşoluk Mahallesi’nde 3 ev yandı. Yangından etkilenen bölgenin üzerinde yoğun sis tabakası oluştuğu görüldü.

ALEV HORTUMU OLUŞTU

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği ve ‘alev hortumu' oluşturduğu anlar yer aldı. Karacabey paylaşımında, "Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Yangının söndürülmesi için bölgede çalışmalar sürüyor.