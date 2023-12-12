Sakarya'da 16 kaçak göçmen yakalandı

Sakarya'da 16 kaçak göçmenin yakalandığı olaya ilişkin organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

AA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 10:22
Sakarya'da 16 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün dinlenme tesisi civarında önleyici kolluk devriyesi yapan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri taksiyi takibe aldı.

Taksilerin beklediği bölgede ve çevresinde arama gerçekleştiren ekipler, Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmeni yakaladı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen 3 taksiye de el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerine sevk edileceği öğrenildi.

 


sakarya kaçak göçmen göçmen düzensiz göçmen göçmenler

İlgili Haberler

95 düzensiz göçmen kurtarıldı, 102 düzensiz göçmen yakalandı!

95 düzensiz göçmen kurtarıldı, 102 düzensiz göçmen yakalandı!
Edirne'de 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı

Edirne'de 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı
Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler