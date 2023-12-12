Sakarya'da 16 kaçak göçmen yakalandı
Sakarya'da 16 kaçak göçmenin yakalandığı olaya ilişkin organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün dinlenme tesisi civarında önleyici kolluk devriyesi yapan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri taksiyi takibe aldı.
Taksilerin beklediği bölgede ve çevresinde arama gerçekleştiren ekipler, Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmeni yakaladı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen 3 taksiye de el konuldu.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerine sevk edileceği öğrenildi.
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