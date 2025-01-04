Sakarya'da 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu!

Serdivan ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 47 yaşındaki Sibel Efe adlı kadın, evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 08:11

Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi 202. Sokak'ta bulunan evinde yalnız yaşayan Sibel Efe'den (47) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin içine giren ekipler, Efe'yi ölü halde buldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Efe'nin cansız bedeni otopsi merkezine sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan evinde ölü olarak bulunan 3 çocuk annesi Sibel Efe'nin, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nden hizmetli kadrosundayken bir yıl önce emekli olduğu ve eşiyle ayrı olduğu öğrenildi.


Etiketler: #cansız beden #otopsi #sakarya #halk eğitim

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