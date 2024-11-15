Diyarbakır'da acı olay... Devrilen traktörün altında can verdi!

Ergani ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Barlas, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da acı olay... Devrilen traktörün altında can verdi!
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DHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 14:47

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Kabasakal Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Mustafa Barlas idaresindeki 21 AEV 524 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin kontrolünde, traktörün altında kalan Barlas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Barlas’ın cenazesi, otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #diyarbakır #kaza #traktör #Soruşturma

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