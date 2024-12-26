Sakarya'da acı olay... Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!

Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Safiye Seher B.'ye otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Sakarya'da acı olay... Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!
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AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 12:32

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Çevreyolu Güneşler mevkiinde K.Ş. yönetimindeki 34 EYL 272 plakalı otomobil, okula gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Safiye Seher B.'ye (10) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü K.Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı.


Etiketler: #Çocuk #kaza #otomobil #sakarya

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