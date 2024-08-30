Sakarya'da acı olay: Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren Dursun Uludağ (80), boğuldu.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 11:40
Sakarya'da acı olay: Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Karadeniz Caddesi sahilinde, saat 09.00 sıralarında plajın kule 14 bölgesinde yakınları ile denize giren Dursun Uludağ, gözden kayboldu.

Yakınları, cankurtaranlara haber verdi. Olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Cankurtaranlar, jetski ile yaptığı aramada 45 dakika sonra Uludağ'ı buldu.

KURTARILAMADI

Kıyıya çıkarılan Uludağ'a kalp masajı yapıldı. Ancak Dursun Uludağ hayata döndürülemedi. Uludağ'ın cenazesi, inceleme sonrası Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 


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