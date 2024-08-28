Sakarya'da kazada yaralanan motosikletli kurye hastanede öldü

Yayınlanma: 28.08.2024 - 16:34

Güncelleme: 28.08.2024 - 16:41

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki bir pizzacıda kurye olarak çalışan Kerem Turhan'ın (21) kullandığı motosiklet ile M.O (19) idaresindeki 54 AHD 996 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada motokurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turhan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

AYNI GÜNDE İKİNCİ ÖLÜM

Kütahya'da Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 25 Ağustos'ta, H.İ.Ö. (25) idaresindeki yabancı plakalı cip ile motokurye Talha Koşmaz'ın (18) kullandığı motosiklet çarpıştı. Koşmaz geçirdiği kazada hayatını kaybetti.