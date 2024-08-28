Sakarya'da kazada yaralanan motosikletli kurye hastanede öldü

Sakarya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motokurye, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 16:34
Sakarya'da kazada yaralanan motosikletli kurye hastanede öldü
Abone Ol google-news

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki bir pizzacıda kurye olarak çalışan Kerem Turhan'ın (21) kullandığı motosiklet ile M.O (19) idaresindeki 54 AHD 996 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada motokurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turhan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

AYNI GÜNDE İKİNCİ ÖLÜM

Kütahya'da Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 25 Ağustos'ta, H.İ.Ö. (25) idaresindeki yabancı plakalı cip ile motokurye Talha Koşmaz'ın (18) kullandığı motosiklet çarpıştı. Koşmaz geçirdiği kazada hayatını kaybetti. 


sakarya haberleri kurye haberleri

İlgili Haberler

Kütahya'da acı olay: Ağır yaralanan motokurye hastanede hayatını kaybetti

Kütahya'da acı olay: Ağır yaralanan motokurye hastanede hayatını kaybetti
Cipin çarptığı motokurye hayatını kaybetti: Sürücü 36 saat sonra teslim oldu

Cipin çarptığı motokurye hayatını kaybetti: Sürücü 36 saat sonra teslim oldu
Kamyonet ile motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonet ile motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler