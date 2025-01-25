Sakarya'da acı olay... Tıkanan rögarı açmak isterken canından oldu!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 15:47

Güncelleme: 25.01.2025 - 15:47

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; etkili olan sağanak yağışın ardından tıkanan rögarı açmak isteyen Hasan Yazıksız (70), dengesini kaybederek kanala düştü. Kanalın içerisinde metrelerce sürüklenen Yazıksız için bölgeye sağlık, itfaiye ve destek amaçlı Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucunda Hasan Yazıksız, düştüğü kanaldan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapılan Yazıksız, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.