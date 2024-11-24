Bursa'da acı olay: Kardan kapanan anteni temizlemek isterken canından oldu!

İnegöl ilçesinde, kardan kapanan anteni temizlemek için çıktığı 7 metre yükseklikteki çatıdan düşüp ağır yaralanan 72 yaşındaki Veysel Korulu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'da acı olay: Kardan kapanan anteni temizlemek isterken canından oldu!
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DHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 09:17

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada saat 19.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle TV kanallarının bozulduğunu fark eden Veysel Korulu (72), anteni temizlemek için binanın çatısına çıktı. Korulu, çatıdaki anteni temizlemeye çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Korulu ağır yaralanırken, ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Korulu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.


Etiketler: #Anten #Bursa #Çatı #kar yağışı

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