Sakarya'da aile dehşeti: 'Tavuk-yem' tartışmasında 2 yeğenini pompalı tüfekle vurdu

Yayınlanma: 01.11.2024 - 17:30

Güncelleme: 01.11.2024 - 17:32

Arifiye ilçesine bağlı Çınardibi Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde İ.K. ve H.K., komşuları olan amcaları Y.K.'nin bahçesinde beslediği tavukların kendilerine ait olan büyükbaş hayvanların yemlerini dağıttığını iddia etti.

İKİ YEĞENİNİ DE VURDU

Bunun üzerine amca ve 2 yeğeni arasında tartışma çıktı. Tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. Y.K., pompalı tüfekle yeğenlerine ateş açtı. İ.K., saçmaların isabet etmesi sonucu bacağından, H.K. de kolundan yaralandı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası İ.K. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne, H.K. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.K. olaydan sonra kaçarken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.