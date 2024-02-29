Sakarya'da Atatürk heykeline balyozla zarar veren zanlı tutuklandı
Sakarya'da Atatürk heykeline balyozla zarar veren zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline dün balyozla zarar verdiği için gözaltına alınan Y.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Akyazı Belediyesi ekipleri, zarar gören heykelin çevresini güvenlik şeridine alarak tadilat çalışması başlattı.
Akyazı ilçesinde dün, Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler şüpheli Y.U'yu gözaltına almıştı.
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