İmamoğlu isim isim açıkladı: Atatürk'e hakaret edenlere üst düzey kamu görevleri
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Şevki Yılmaz'ın ailesinin getirildiği üst düzey makamları isim isim açıkladı. İmamoğlu, "İşte sizin liyakat anlayışınız. Atatürk'e hakaret edenlerin sülalesine üst düzey kamu görevleri vermek mi sizin Atatürkçülüğünüz? Vatanseverliğiniz bu mu?" sözleriyle tepki gösterdi.
II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” ifadeleriyle Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'ın ailesinin üst düzey makamlarındaki görevleri dikkat çekti. İSKİ Avrupa Yakası Müteferrik 1 İçme Suyu Temel Atma Töreni ve Halk Buluşması'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, AKP'li Yılmaz'ın ailesinin getirildiği makamları tek tek açıkladı.
"İŞTE SİZİN LİYAKAT ANLAYIŞINIZ"
İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu:
"Atatürk'e küfreden o adamın;
• Oğlu AKP milletvekili.
• Damadı Sakarya Çevre İl Müdürü.
• Abisi bir şirkete kayyum atandı.
• Diğer oğlu Kocaeli İşkur İl Müdürü.
• Abisinin damadı da eski milletvekili (Yeliz) Ahmet Hamdi Çamlı."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evet, size kaybettireceğiz'
- Akşener'e zehir zemberek sözler
- 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında kaldı!
- Erdoğan: İttifakla el ele verdiğimiz zaman...
- Arda Güler'in büyük talihsizliği
- AKP'nin 'Pirus zaferi' gün yüzüne çıkıyor
- Erbakan’a sözleri yeniden gündem oldu
- 12 Dev Adam son saniye basketiyle güldü!
- O isimlere 1 dakika bile yer verilmedi!
- Elazığ'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı