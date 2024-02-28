Sakarya'da Atatürk heykeline balyozlu saldırı!

Osmanoğulları Ailesi'nin düğününde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret skandalının yankıları sürerken, Atatürk'e yönelik bir saldırı haberi de Sakarya'dan geldi. Akyazı ilçesinde bir kişi Atatürk heykeline balyozla saldırdı. Anıtı tahrip eden kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 23:55
Sakarya'da Atatürk heykeline balyozlu saldırı!
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.U'yu gözaltına aldı. Ekipler, zarar gören Atatürk heykelinde de inceleme yaptı.

Şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


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