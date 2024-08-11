Sakarya'da balık tutarken vücuduna kurşun isabet eden kişi öldü

Sakarya'da balık tutarken vücuduna kurşun isabet eden kişi hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 16:10
Sakarya'da balık tutarken vücuduna kurşun isabet eden kişi öldü
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tuttuğu sırada vücuduna kurşun isabet eden kişi hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya Nehri kenarında dün arkadaşıyla balık tutan Metin Kafalı (50) bir anda yere yığıldı.

Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücuduna kurşun isabet ettiği belirlenen Kafalı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırıldı.

Hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kafalı'nın cenazesi, SEAH Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


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