Sakarya'da balık tutarken vücuduna kurşun isabet eden kişi öldü
Sakarya'da balık tutarken vücuduna kurşun isabet eden kişi hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tuttuğu sırada vücuduna kurşun isabet eden kişi hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya Nehri kenarında dün arkadaşıyla balık tutan Metin Kafalı (50) bir anda yere yığıldı.
Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücuduna kurşun isabet ettiği belirlenen Kafalı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırıldı.
Hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kafalı'nın cenazesi, SEAH Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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