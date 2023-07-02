Sakarya'da bir kadını silahla rehin alan zanlı, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı

Sakarya'da bir şahıs, birlikte yaşadığı iddia edilen kadını silahla rehin aldı. Etrafa rastgele ateş açan saldırgan, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 13:22
Sakarya'da bir kadını silahla rehin alan zanlı, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı
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Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi'nde ikamet eden T.T (48), elindeki silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı, birlikte yaşadığı kadını rehin aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, şüpheliye rehin aldığı kadını bırakması ve teslim olması çağrısı yaptı. Alkol ve uyuşturucunun etkisinde olan zanlı ise balkondan polislerin üzerine sandalye, bıçak, şişe gibi eşyalar attı.

ÖZEL HAREKATÇILAR DEVREYE GİRDİ

Şüphelinin, ikna çabaları sonucu 3 saat sonra serbest bıraktığı ve başında darp izleri bulunan kadın, kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İkna çabalarına yanıt vermeyen şüpheli, operasyon düzenleyen özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polis, olay sırasında caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri şüphelinin atlama ihtimaline karşı şişme yatağı bölgede hazır bulundurdu.


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