AKP ve YRP'nin, 6284 sayılı kanunu pazarlık malzemesi yapmasına her kesimden tepki yağdı: Kadına şiddeti normal görüyorlar

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

Seçim öncesi ittifak arayışlarını sürdüren Cumhur İttifakı’na Yeniden Refah Partisi de dahil oldu. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi (YRP) ile AKP arasında imzalanan protokolde gerici eğilimlerle kadın haklarının pazarlık malzemesi yapılması ise dikkat çekti. Protokol uyarınca “Aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalardaki aykırı hükümlerin ayıklanması” gerekçesiyle 6284 sayılı kanun da hedefte. Yaşanan gelişmelere derneklerin ve hukukçuların tepkisi sürerken Cumhuriyet’e konuşan isimler, bu girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

“6284 sayılı kanunla kadına yönelik ve aile içi şiddet bakımından koruyucu ve önleyici tedbirler düzenlendi, kanunlar açısından en iyi denebilecek düzenlemeler yapıldı” diyen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, “Ancak bu reformlardan özellikle son yıllarda adım adım geri gidildiğinin” altını çizdi.

(Adem Sözüer)



Tecavüze maruz kalan kişinin tecavüzcüyle evlendirilip, tecavüzcü erkeğe cezasızlığın geri getirilmek istenmesi, bir gecede İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması gibi girişimlerin bu geri adımlara örnek olduğunu belirten Sözüer şunları söyledi: “Bu durum iktidarın seçimleri kazanması durumunda kadın hakları konusunda attığı geri adımlara hız vereceğini göstermektedir. Kadın erkek eşitliği Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel kazanımlarındandır, bu kazanımları sürekli geliştirmek gerekir.”

‘KANUNU HERKES BİLMELİ’

“6284 sayılı kanunun verdiği gücü bütün kadınların ve çocukların öğrenmesi, bilmesi gerekir” diyen siyaset bilimci Dr. Çiğdem Bayraktar Ör, “Çünkü bu kanun fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet gibi şiddetin her türlüsüne karşı koruma önlemleri içeriyor” ifadelerini kullandı.

(Çiğdem Bayraktar Ör)



Protokolü, “Şiddeti aile bütünlüğünün parçası görenlerin bu kanuna karşı çıkmaları normal” sözleriyle eleştiren Bayraktar 6284 sayılı kanunun kazanımları şöyle özetledi: