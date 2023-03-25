AKP, kadına şiddetin önlenmesi yasasını gözden çıkardı, YRP Cumhur'a katıldı

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 04:00

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı desteklemeyeğini açıklayan Yeniden Refah Partisi’nde dün yeni bir gelişme yaşandı. AKP tarafından genel başkanlık düzeyinde YRP genel merkezine yapılan ziyaretten olumlu sonuç çıktığı belirtildi. Daha önce kendi logosuyla seçime gireceğini açıklayan ve Genel Başkan Fatih Erbakan’ın Cumurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplamaya çalışan YRP, Cumhur İttifakı’nı desteklememe kararını değiştirdi. YRP, MHP ve BBP’nin ardından Cumhur İttifakı’na dördüncü parti olarak katıldı.

SON SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

AKP, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri, Cumhur İttifakı’na ilişkin ittifak protokolünü son saatte YSK’ye teslim etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir” dedi.

Öte yandan, Hizbullah’ı “terör örgütü olarak görmeyen” ve Türk bayrağında “sıkıntılar olduğunu” söyleyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemelerinin yanı sıra, AKP listelerinden de seçime gireceklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada HÜDA PAR’a ilişkin “tamamıyla yerli ve milli bir yapı” ifadelerini kullanmıştı.

6284’Ü İSTEMEMİŞLERDİ

YRP, 10 Mart’taki ittifak görüşmelerinde AKP’ye 30 maddelik bir istem listesi sunmuştu. “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılması”nı istemişti. İstem listesinde İstanbul Sözleşmesi’nin iptali de yer almıştı. YRP’nin 6284’ün kaldırılması isteminin AKP tarafından kabul edildiği iddia edilmişti. İktidar kanadı ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.

Yeniden Refah Partisi, Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz gün partisinin MKYK’sinin yüzde 60’ının “AKP ile yol yürümek istemediğini” açıklamıştı. AKP’nin 30 maddelik mutabakata imza atmadığı için ittifakta yer almadıklarını söylemişti.