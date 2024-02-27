Sakarya'da boşanma aşamasındaki erkek dehşet saçtı!

Akyazı'da boşanma aşamasındaki erkek dehşet saçtı. Boşanma aşamasında olduğu kadının babasının evine giden zanlı, silahla önce kadını daha sonrasında ise kendisini vurdu.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:41
Sakarya'da boşanma aşamasındaki erkek dehşet saçtı!
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Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Taşyatak Mahallesi’nde dehşet anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Aslan adlı erkek boşanma aşamasında olduğu Hatun Aslan’ın babasının evine gitti. Burada aralarıda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında Ali Rıza Aslan, silahla önce Hatun Aslan’ı sonrasında ise kendisini vurdu.

Silah sesleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan, hayatını kaybeden Hatun Aslan'ın son olarak sosyal medya hesabı üzerinden “Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. Terazi var, tartı var her şeyin bir vakti var” paylaşımında bulunduğu görüldü.


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