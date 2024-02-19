Şanlıurfa'da erkek dehşeti... Eski eşini öldürdü, intihar etti!

Şanlıurfa'da 3 ay önce boşandığı eski eşi Suna Gül'ü (33) sokakta tabancayla başından vurarak öldüren Kenan Şamlıoğlu (37) ardından aynı silahla intihar etti.

DHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:08
Şanlıurfa'da erkek dehşeti... Eski eşini öldürdü, intihar etti!
Abone Ol google-news

Olay, dün öğleden sonra Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Suna Gül ve Kenan Şamlıoğlu çifti, geçen yıl 29 Kasım'da boşandı.

Göz Atın
Samsun'da korkunç olay... Ailesi PUBG oynamasına izin vermeyince kendini vurdu

Samsun'da korkunç olay... Ailesi PUBG oynamasına izin vermeyince kendini vurdu
Şanlıurfa’da korkunç olay: Uyudukları sırada ev çöktü! Ölü ve yaralılar var...

Şanlıurfa’da korkunç olay: Uyudukları sırada ev çöktü! Ölü ve yaralılar var...

Boşanmanın ardından çiftin çocukları Eyyüp ve ikizi İbrahim (6) ile İrem Su Şamlıoğlu (9) annelerinin yanında kaldı. Kenan Şamlıoğlu, hafta sonu dolayısıyla çocuklarını görmek için Sarayönü Polis Merkezi'nin yakınındaki apartmanda yaşayan eski eşi Suna Gül’ün evine gitti.

İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan ve sokağa taşan tartışmada, Kenan Şamlıoğlu üzerindeki ruhsatsız tabancayla önce Suna Gül’ü başından vurup öldürdü, ardından aynı silahı başına dayayıp intihara kalkıştı. Yaralanan Kenan Şamlıoğlu da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Gül ve Şamlıoğlu'nun cenazeleri, adli tıp kurumunun morgunda otopsileri yapıldıktan sonra gece saatlerinde yakınları tarafından toprağa verildi.


Şanlıurfa haberleri tabanca haberleri ruhsatsız tabanca haberleri tartışma haberleri

İlgili Haberler

Tabancayı gösterirken 'yanlışlıkla' vurup öldürdü

Tabancayı gösterirken 'yanlışlıkla' vurup öldürdü
Erzincan'da çocukların tabancayla tehlikeli oyunu: İki çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı

Erzincan'da çocukların tabancayla tehlikeli oyunu: İki çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı
Edirne'de kadın cinayeti: Komiser dehşet saçtı, eski eşini tabancayla vurarak öldürdü

Edirne'de kadın cinayeti: Komiser dehşet saçtı, eski eşini tabancayla vurarak öldürdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’

Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’
NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…

NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…
Özgür Özel, AKP'nin Ankara 'planını' anlattı: 'Ajandalarında Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçek zihniyetini geri getirmek var'

Özgür Özel, AKP'nin Ankara 'planını' anlattı: 'Ajandalarında Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçek zihniyetini geri getirmek var'
2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak
Hamsi gazından zehirlendiler: 3 balıkçı hayatını kaybetti

Hamsi gazından zehirlendiler: 3 balıkçı hayatını kaybetti
Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024

Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın o sözlerine sert yanıt: 'Milletini tehdit ederek oy isteyenden, bu milleti Allah korusun'

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın o sözlerine sert yanıt: 'Milletini tehdit ederek oy isteyenden, bu milleti Allah korusun'
Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…

Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…