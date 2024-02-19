Şanlıurfa'da erkek dehşeti... Eski eşini öldürdü, intihar etti!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:08

Güncelleme: 19.02.2024 - 13:08

Olay, dün öğleden sonra Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Suna Gül ve Kenan Şamlıoğlu çifti, geçen yıl 29 Kasım'da boşandı.

Boşanmanın ardından çiftin çocukları Eyyüp ve ikizi İbrahim (6) ile İrem Su Şamlıoğlu (9) annelerinin yanında kaldı. Kenan Şamlıoğlu, hafta sonu dolayısıyla çocuklarını görmek için Sarayönü Polis Merkezi'nin yakınındaki apartmanda yaşayan eski eşi Suna Gül’ün evine gitti.

İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan ve sokağa taşan tartışmada, Kenan Şamlıoğlu üzerindeki ruhsatsız tabancayla önce Suna Gül’ü başından vurup öldürdü, ardından aynı silahı başına dayayıp intihara kalkıştı. Yaralanan Kenan Şamlıoğlu da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Gül ve Şamlıoğlu'nun cenazeleri, adli tıp kurumunun morgunda otopsileri yapıldıktan sonra gece saatlerinde yakınları tarafından toprağa verildi.