İstanbul'da erkek dehşeti... Birlikte yaşadığı kadın ile 2 kızını öldürdü!

Ümraniye'de bir erkek, birlikte yaşadığı kadın ile 2 kızını silahla öldürdükten sonra kaçtı. Zanlıyı yakalama çalışmasının sürdüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 14:21
İstanbul'da erkek dehşeti... Birlikte yaşadığı kadın ile 2 kızını öldürdü!
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İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'ta bulunan bir sitede ikamet eden Suat G. adlı erkek, birlikte yaşadığı Yasemin Ü. ile kızları Zeliha G. (31) ve Mine G.'ye (30) silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları incelemede anne ve iki kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma yaparken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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