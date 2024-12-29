Sakarya’da dehşet: 3 ay önce evlendiği kadını defalarca bıçakladı!
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir şahıs, 3 ay önce evlendiği eşini 20’den fazla bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan ve kısa sürede yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sakarya'da Yeni Mahalle’de gece saatlerinde meydana gelen olayda, 3 aylık evli olan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.K. (33) ve E.K. (26) arasında tartışma çıktı.
DEFALARCA BIÇAKLADI!
Tartışma kavgaya dönüşürken S.K., eşi E.K.’yi 20’den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralayarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemeleri sonrasında şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: #sakarya #kadına şiddet
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