Sakarya’da dehşetin ilk anları... Patlamanın hemen sonrası kaydedildi

Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:34

Güncelleme: 17.09.2024 - 11:00

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

Patlama sonucunda çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Olayda yaralanarak Akyazı, Hendek ve Düzce’ye sevk edilen yaralılardan 16’sı taburcu edildi.

Öte yandan patlama neticesinde çıkan yangında yaşamını yitiren 27 yaşındaki Mesut Şimay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camisi’nde dün öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

PATLAMAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER

Diğer yandan, değirmen bölümünde çıktığı değerlendirilen yangının ardından bölgede yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamanın hemen ardından fabrikadan yaralı şekilde çıkan yaralıların görüntüleri, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.