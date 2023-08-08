Sakarya'da 'denize girmeyin' uyarısı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 2 gün boyunca denize girilmemesi uyarısında bulunuldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle 9 ve 10 Ağustos'ta denizde dalga boyunun 2 metreyi aşabileceği belirtildi.
Açıklamada şiddetli rüzgar ve lodos beklentisi sebebiyle denizde riskli bir ortam oluşacağının tahmin edildiği kaydedilerek "Karadeniz sahillerimiz boyunca Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga boyunun 9 ve 10 Ağustos'ta 2 metreye ulaşacağı yönünde tahminler var. Tatilcilerimize bu şartlarda denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz. Ekiplerimiz sahillerde kırmızı bayrak çekerek, misafirlerimizi denize girmemeleri konusunda anonslarla uyaracaktır. Lütfen onların hayatını ve kendi hayatınızı riske atmayın ve uyarıları dikkate alın" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kontak kapatacağız, kabul etmiyoruz'
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'üzülecek'
- İntihar eden müftü bu yüzden mimlenmiş!
- İkiyüzlü hizmet belediyeciliği!
- Ellerinde silahlarla dolaştılar!
- 'Murat komiser'in son hali şoke etti
- Demirtaş'tan Buket Aydın'a 'kredi kartı' göndermesi
- Oyuncu Alakurt'tan Kılıçdaroğlu'na çirkin sözler
- İzmir’de bir garip kiralık ilanı: Bakıcılık da yapacak!
- Anadolu rock müziğin efsane ismi hayatını kaybetti